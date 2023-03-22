Ночная воздушная атака на Киев: все вражеские цели были уничтожены ПВО

Этой ночью страна-террорист снова запустила свои смертоносные БПЛА в направлении столицы.

Об этом в социальных сетях сообщает Киевская городская военная администрация.

По предварительной информации, это были баражировочные боеприпасы «Shahed».

"Силами нашей ПВО все цели, обнаруженные в воздушном пространстве вокруг Киева, были уничтожены. По данным на этот момент — без жертв и разрушений. За что должны в очередной раз благодарить наших охранников неба — сил противовоздушной обороны! Они настоящие герои! Слава Украине!», – Об этом заявил в сообщении Сергей Попко, начальник КМВА.

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