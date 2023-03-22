Категория
Киев
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Ночная воздушная атака на Киев: все вражеские цели были уничтожены ПВО

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
6890
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Ночная воздушная атака на Киев: все вражеские цели были уничтожены ПВО

Фото: ТСН.ua

Враг не прекращает атаку на Киев.

Этой ночью страна-террорист снова запустила свои смертоносные БПЛА в направлении столицы.

Об этом в социальных сетях сообщает Киевская городская военная администрация.

По предварительной информации, это были баражировочные боеприпасы «Shahed».

"Силами нашей ПВО все цели, обнаруженные в воздушном пространстве вокруг Киева, были уничтожены. По данным на этот момент — без жертв и разрушений. За что должны в очередной раз благодарить наших охранников неба — сил противовоздушной обороны! Они настоящие герои! Слава Украине!», – Об этом заявил в сообщении Сергей Попко, начальник КМВА.

Ранее ТСН.ua собрал для вас всю информацию, что известно об атаке беспилотников в ночь на 22 марта.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
6890
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация