Ночная воздушная атака на Киев: силы ПВО сбили 20 воздушных целей

Завершилась ночная воздушная атака на Киев.
В Киеве и Киевской области прозвучали сигналы об отбое воздушной тревоги, длившейся около четырех часов подряд. Враг направлял ряд дронов-камикадзе на украинские города.
Об этом сообщает Киевская городская военная администрация в социальных сетях.
"Предварительная информация. Данные уточняются. За время воздушной тревоги над столицей было сбито 20 воздушных целей", — говорится в сообщении.
Напомним, что в Киевской области работает ПВО, которая сбивает летящие на столицу дроны.
Позже стало известно, что в Киеве раздалось несколько взрывов.
Также стало известно, куда попал враг в результате обстрелов столицы.
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