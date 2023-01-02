Ночная воздушная атака на Киев: силы ПВО сбили 20 воздушных целей

В Киеве и Киевской области прозвучали сигналы об отбое воздушной тревоги, длившейся около четырех часов подряд. Враг направлял ряд дронов-камикадзе на украинские города.

Об этом сообщает Киевская городская военная администрация в социальных сетях.

"Предварительная информация. Данные уточняются. За время воздушной тревоги над столицей было сбито 20 воздушных целей", — говорится в сообщении.

Напомним, что в Киевской области работает ПВО, которая сбивает летящие на столицу дроны.

Позже стало известно, что в Киеве раздалось несколько взрывов.

Также стало известно, куда попал враг в результате обстрелов столицы.

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