Ночная воздушная атака на Киев: РФ изменила тактику дроновых ударов – КМВА

Россия атаковала дронами, предварительно "Шахедами", Киев в ночь на 5 сентября. В этот раз они заходили преимущественно поодиночке, а не группами, как раньше.

Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.

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"Очередная продолжающаяся массированная атака российских ударных дронов! На территорию Украины вражеские беспилотники начали залетать еще накануне вечером (около 22 часов) с южного и восточного направлений. Под угрозой воздушного удара находились практически все южные, северные, восточные, центральные и часть западных областей Украины, в том числе и Киев. В столице тревогу объявили еще до полуночи и продолжалась она непрерывно более 9 часов", - сказано в сообщении.

По данным властей, всю ночь российские дроны, предварительно "Шахеды", пытались атаковать столицу. На этот раз в Киев они входили преимущественно поодиночке, а не группами.

"Но ни один из враждебных БпЛА своей цели не достиг! Все грозившие столице беспилотники были обезврежены. По данным оперативного возведения, на эту минуту в Киеве без пострадавших и разрушений. Сейчас столица без потенциальных воздушных угроз", — подытожили в КМВА.

Напомним, в ночь на 5 сентября в Киевской области работала ПВО.

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