Ночная ракетная атака: в Киевской области – пожары и разрушения (фото)

С последствиями вражеских ударов боролись 35 чрезвычайников.
В результате российской ракетной атаки в ночь на 30 августа в двух районах Киевщины вспыхнули пожары и зафиксированы разрушения жилых домов.
Об этом сообщили в ГСЧС Украины.
По данным спасателей, в результате ночной атаки в Фастовском и Бучанском районах Киевской области загорелись пожары, зафиксированы разрушения жилых домов и загорелся травяной настил.
Силы ГСЧС потушили все пожары. На местах работало 35 спасателей и восемь единиц специальной техники.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Цели сбиты, но обломки натворили беды! Последняя информация о последствиях атаки
Напомним, в ночь на 30 августа российские войска атаковали ракетами Киев. Обломки сбитых ракет упали в нескольких районах города, возникли возгорания.
Кроме того, от обломков ракет погибли два охранника предприятия в возрасте 26 и 36 лет.
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