Ночная ракетная атака: в Киевской области – пожары и разрушения (фото)

В результате российской ракетной атаки в ночь на 30 августа в двух районах Киевщины вспыхнули пожары и зафиксированы разрушения жилых домов.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

По данным спасателей, в результате ночной атаки в Фастовском и Бучанском районах Киевской области загорелись пожары, зафиксированы разрушения жилых домов и загорелся травяной настил.

Силы ГСЧС потушили все пожары. На местах работало 35 спасателей и восемь единиц специальной техники.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Цели сбиты, но обломки натворили беды! Последняя информация о последствиях атаки

Последствия ракетной атаки в Киевской области / Фото: ГСЧС Украины в Telegram

Последствия ракетной атаки в Киевской области / Фото: ГСЧС Украины в Telegram

Последствия ракетной атаки в Киевской области / Фото: ГСЧС Украины в Telegram

Напомним, в ночь на 30 августа российские войска атаковали ракетами Киев. Обломки сбитых ракет упали в нескольких районах города, возникли возгорания.

Кроме того, от обломков ракет погибли два охранника предприятия в возрасте 26 и 36 лет.

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