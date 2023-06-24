Ночная ракетная атака по Киеву: количество погибших выросло

Не все погибшие пока идентифицированы.

В Киеве возросло количество погибших в результате ракетного удара ночью на субботу, 24 июня. Известно о гибели трех человек. Восемь человек получили травмы.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

В настоящее время тела не всех погибших идентифицированы.

"Место происшествия оцеплено, правоохранители развернули мобильный пункт приема заявлений от граждан. Особенно ожидают обращений по поводу без вести пропавших лиц. Поскольку есть неопознанные жертвы, нужен ДНК-анализ для идентификации", — говорится в сообщении.

24 человека спасли сотрудники ГСЧС.

Как сообщалось, ночью против 24 июня во время воздушной тревоги армия агрессорки России атаковала Киев ракетами из бомбардировщиков. Х-101/555 был выпущен из района Каспия. В воздушном пространстве вокруг города было обнаружено и уничтожено более 20 ракет.

Обломки сбитых ПВО ракет упали на 25-этажное здание в Соломенском районе столицы. Вышло частичное разрушение многоэтажки: 16, 17, 18, 19 этажей. Повреждены по меньшей мере 40 автомобилей, припаркованных возле дома.

Читайте также: