Ночная ракетная атака по Киеву: эксперт объяснил, на что охотились оккупанты

Атака по Киеву в ночь на 16 мая была элементом охоты россиян на ЗРК Patriot, убежден военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

Такое мнение он высказал в Сети.

По оценкам Коваленко, выпущенные по Киеву вместе с ракетами "Кинжал" другие средства врага были направлены на отвлечение и рассредоточение внимания украинского ПВО.

"Нынешние удары по Киеву действительно были элементом охоты на ЗРК Patriot. С учётом же того, что был осуществлен пуск сразу 6 ракет "Кинжал", в сопровождении остальных элементов, имевших, очевидно, роль отвлекающую и рассредоточивающую внимание ПВО, удар и вправду наносился по локации, в которой командование РОВ считало, что размещен ЗРК Patriot", – объяснил аналитик.

В то же время, он обратил внимание на преимущества для Украины того, что ЗРК Patriot превращается для оккупантов "на фетиш". Таким образом враг фиксируется на одном боевом задании вместо множества.

"Ночная охота потерпела фиаско, а те видео, которые российские пропагандисты выдают за удачное попадание (по ЗРК Patriot – ред.), — это падение ракет после сбития, боевая часть которых не детонировала в воздухе", — отметил Коваленко.

Атака по Киеву 16 мая

Российские войска в ночь на 16 мая запустили по Украине ракеты и дроны по нескольким направлениям. В частности, враг выпустил по Киеву шесть ракет "Кинжал" и все их удалось уничтожить.

Как сообщил главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный, силы ПВО ночью сбили все 18 российских ракет разных типов и девять дронов.

В то же время в России заявили о якобы уничтожении ЗРК Patriot с помощью ракеты "Кинжал". В Воздушных силах ВСУ сказали, что не хотят комментировать российские источники.

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