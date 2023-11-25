Ночная массированная атака дронов на Киев: что известно о пострадавших

Ночью 25 ноября российские войска устроили самую массированную атаку беспилотников на Киев. В результате падения обломков дронов произошли разрушения в разных районах столицы. Кроме того, есть пострадавшие местные жители.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

По словам городского головы, в результате российской атаки на столицу пострадали по меньшей мере пять человек, среди которых 11-летний ребенок.

"Все они получили медицинскую помощь на местах или в травмпункте без дальнейшей госпитализации", — подчеркнул он.

Впоследствии в КМВА уточнили, что самой старшей потерпевшей 63 года. Известно, что трое пострадавших имеют острые реакции на стресс, а двое травмированных резаны раны конечностей.

Как сообщалось, из-за атаки РФ в Киеве могут ограничить энергоснабжение. Ремонтные бригады уже приступили к ликвидации последствий атаки. Впрочем, людей просят не перегружать сети.

Кроме того, в городе произошло разрушение. Зафиксировано падение обломков в пяти районах столицы: в Соломенском, Голосеевском, Печерском, Подольском и Днепровском.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: 6 часов группы "Шахедов" атаковали Киев! Игнат об ущербе! Прямые включения с мест падения обломков

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