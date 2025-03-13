Ночная атака вражеских дронов на Киевщину: появились фото последствий

В Бориспольском районе повреждены два частных дома.
В ночь на 13 марта Россия в очередной раз совершила обстрел территории Киевской области беспилотниками.
Об этом сообщила полиция Киевщины, документирующая последствия атаки врага на столичный регион.
Отмечается, что в Бориспольском районе повреждены два частных дома. Информации о пострадавших пока нет.
Полиция Киевщины обнародовала фото последствий вражеской дроновой атаки на столичный регион и напомнила гражданам, что в случае объявления воздушной тревоги необходимо быть бдительными и направляться в ближайшее укрытие.
Напомним, в ночь на 13 марта, армия РФ атаковала Киев беспилотниками. Сработали силы ПВО. Есть сбитые цели.
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