Ночная атака "шахедов" на столицу: украинские защитники сбили более 30 дронов

В ночь на понедельник, 8 мая, силы ПВО обнаружили и уничтожили более 30 иранских БПЛА "Shahed", атаковавших Киев с разных направлений.

Об этом информирует Киевская городская военная администрация.

"Во время последней воздушной тревоги, продолжавшейся более 3,5 часов, агрессор пытался нанести удар своими БпЛА. По предварительной информации, это были иранские баражирующие боеприпасы "Shahed", атаковавшие столицу с разных направлений", — говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что из-за атаки РФ в Киеве пострадали четыре человека. Также в городе есть разрушения.

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