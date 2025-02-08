Ночная атака "Шахедами": в одном из районов Киева снова упали обломки

К счастью, пострадавших нет.
Ночью 8 февраля противовоздушная оборона успешно отработала по российским ударным БпЛА, которые атаковали Киев.
Об этом сообщила Киевская городская военная администрация.
Обломки беспилотников свалились в Дарницком районе Киева, повредив фасад жилого дома, окна и авто. Кроме того, обломки повредили забор в частном секторе.
"Без пострадавших. На месте оперативно отработали правоохранители, спасатели и городские службы", – говорится в сообщении.
Напомним, ночью российские войска ударили дронами по Украине.
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