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Ночная атака "Шахедами": в Киеве обломки упали на многоэтажку

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Ночная атака "Шахедами": в Киеве обломки упали на многоэтажку

Атака беспилотниками "Шахед" / Фото: ТСН.ua

В Киеве обошлось без пострадавших и разрушений.

После ночной атаки беспилотниками в Киеве обнаружены обломки дрона на нескольких этажах 18-этажного недостроя.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"После ночной атаки БпЛА на Киевщину в Печерском районе столицы на нескольких этажах 18-этажной недостройки обнаружены обломки дрона", – говорится в заявлении.

Кличко добавил, что обошлось без пострадавших и разрушений. Пожара тоже не было.

Также в амбулатории Центра первичной медико-санитарной помощи Печерского района, рядом с недостройкой, куда упали обломки, повреждено одно окно. Никто не пострадал.

Напомним, российские войска в ночь на 4 февраля атаковали Украину ударными беспилотниками. В нескольких регионах работали силы противовоздушной обороны.

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