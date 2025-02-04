Ночная атака "Шахедами": в Киеве обломки упали на многоэтажку

В Киеве обошлось без пострадавших и разрушений.

После ночной атаки беспилотниками в Киеве обнаружены обломки дрона на нескольких этажах 18-этажного недостроя.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"После ночной атаки БпЛА на Киевщину в Печерском районе столицы на нескольких этажах 18-этажной недостройки обнаружены обломки дрона", – говорится в заявлении.

Кличко добавил, что обошлось без пострадавших и разрушений. Пожара тоже не было.

Также в амбулатории Центра первичной медико-санитарной помощи Печерского района, рядом с недостройкой, куда упали обломки, повреждено одно окно. Никто не пострадал.

Напомним, российские войска в ночь на 4 февраля атаковали Украину ударными беспилотниками. В нескольких регионах работали силы противовоздушной обороны.