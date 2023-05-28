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Ночная атака "шахедами" Киева: появились новые фото и видео разрушений

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
694
Время на прочтение
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Ночная атака "шахедами" Киева: появились новые фото и видео разрушений

Ночная атака "шахедами" Киева. / Фото: www.facebook.com/Національна поліція України

Во время удара вражескими дронами в столице погиб 41-летний мужчина.

В ночь на 28 мая была совершена самая массированная с начала полномасштабного вторжения России атака дронами на Киев, а именно – баражирующими боеприпасами "Shahed". Воздушная тревога в столице продолжалась более 5 часов. В результате удара есть жертва.

В сети показали последствия разрушений гражданской инфраструктуры в Печерском районе.

Во время удара был поврежден пятиэтажный жилой дом – в результате атаки разрушена крыша, также в доме вылетели окна. Жители квартиры, куда пришелся найбольший удар – не пострадали. В квартире пробило потолок, но хозяева уцелели.

Ночная атака
Ночная атака "шахедами" Киева.
Ночная атака
Ночная атака "шахедами" Киева.
Ночная атака
Ночная атака "шахедами" Киева.
Ночная атака
Ночная атака "шахедами" Киева.

По данным Национальной полиции, в столице в результате атаки погиб 41-летний мужчина — уроженец Черниговщины. Еще одна женщина и мужчина получили ранения, они госпитализированы.

Повреждения получили жилые и нежилые здания и более шести автомобилей.

Следственно-оперативные группы и криминалисты полиции Киева продолжают работать на местах и документируют последствия очередного нападения России на город.

Напомним, в КМВА объяснили причины ночной атаки на Киев.

Ночная атака "шахедами" на Киев: последствия разрушений в Печерском районе

Ночная атака "шахедами" на Киев: последствия разрушений в Печерском районе

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Дата публикации
Просмотры
694
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