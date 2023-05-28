Ночная атака "шахедами" Киева: появились новые фото и видео разрушений

Во время удара вражескими дронами в столице погиб 41-летний мужчина.

В ночь на 28 мая была совершена самая массированная с начала полномасштабного вторжения России атака дронами на Киев, а именно – баражирующими боеприпасами "Shahed". Воздушная тревога в столице продолжалась более 5 часов. В результате удара есть жертва.

В сети показали последствия разрушений гражданской инфраструктуры в Печерском районе.

Во время удара был поврежден пятиэтажный жилой дом – в результате атаки разрушена крыша, также в доме вылетели окна. Жители квартиры, куда пришелся найбольший удар – не пострадали. В квартире пробило потолок, но хозяева уцелели.

Ночная атака "шахедами" Киева.

Ночная атака "шахедами" Киева.

Ночная атака "шахедами" Киева.

Ночная атака "шахедами" Киева.

По данным Национальной полиции, в столице в результате атаки погиб 41-летний мужчина — уроженец Черниговщины. Еще одна женщина и мужчина получили ранения, они госпитализированы.

Повреждения получили жилые и нежилые здания и более шести автомобилей.

Следственно-оперативные группы и криминалисты полиции Киева продолжают работать на местах и документируют последствия очередного нападения России на город.

Напомним, в КМВА объяснили причины ночной атаки на Киев.

Ночная атака "шахедами" на Киев: последствия разрушений в Печерском районе

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