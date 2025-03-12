Ночная атака по Киевщине: появились фото вражеского удара

По предварительным данным, обошлось без жертв.

Ночью, 12 марта, россияне атаковали Киевскую область. На месте удара возник пожар.

О последствиях сообщили в ГСЧС.

"Из-за падения обломков вражеского БпЛА в Фастовском районе загорелся мебельный магазин. Пожар на площади 500 кв. м ликвидирован в 04:46", — говорится в сообщении.

Фото: ГСЧС Украины в Киевской области

Последствия атаки

Также в Фастовском районе горел частный дом, а в Обуховском и Броварском районах повреждены жилые дома.

"Воспламенение ликвидировано. Жертв и пострадавших нет", — говорится в ведомстве.

На месте удара

Напомним, в Киеве в ночь на 12 марта прозвучала серия взрывов.

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