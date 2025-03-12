Ночная атака по Киевщине: появились фото вражеского удара

По предварительным данным, обошлось без жертв.
Ночью, 12 марта, россияне атаковали Киевскую область. На месте удара возник пожар.
О последствиях сообщили в ГСЧС.
"Из-за падения обломков вражеского БпЛА в Фастовском районе загорелся мебельный магазин. Пожар на площади 500 кв. м ликвидирован в 04:46", — говорится в сообщении.
Последствия атаки
Также в Фастовском районе горел частный дом, а в Обуховском и Броварском районах повреждены жилые дома.
"Воспламенение ликвидировано. Жертв и пострадавших нет", — говорится в ведомстве.
На месте удара
Напомним, в Киеве в ночь на 12 марта прозвучала серия взрывов.
Читайте также: