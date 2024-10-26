Ночная атака на Киевщину: среди пострадавших есть ребенок, один человек погиб

В результате атаки полиция зафиксировала повреждение 12 домов, гаража и шести авто.

В Киевской области в результате российской атаки БпЛА в Бориспольском районе один человек погиб, среди пострадавших есть ребенок.

Об этом сообщила ГСЧС.

«Киевщина: по уточненным данным в Бориспольском районе в результате вражеской атаки, погиб 1 человек (умер в больнице) также пострадал ребенок 2011 г.р.», — говорится в сообщении.

По состоянию на 09.35 полиция зафиксировала повреждение 12 домов, гаража и шести авто.

Напомним, 25 октября российский дрон попал в многоэтажку в Соломенском районе Киева. Мэр Виталий Кличко сообщил, что в результате атаки погибла девочка 2009 года рождения, еще пять человек получили ранения.

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