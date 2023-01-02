Ночная атака на Киев продолжается: сбито 12 воздушных целей

По состоянию на два часа ночи в Киеве раздаются мощные взрывы.

Ночная воздушная атака на Киев продолжается.

Согласно предварительной информации, в области продолжает работать противовоздушная оборона.

Об этом сообщает КМВА в социальных сетях.

"По состоянию на данный момент над столицей было сбито около 12 воздушных целей. Воздушная тревога продолжается, находитесь в укрытиях!", — говорится в сообщении.

Напомним, что в Киевской области работает ПВО, которая сбивает летящие на столицу дроны.

Позже стало известно, что в Киеве раздалось несколько взрывов.

Также стало известно, куда попал враг в результате обстрелов столицы.

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