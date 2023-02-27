Ночная атака Киева: враг обстреливал столицу баражирующими боеприпасами Shahed, что известно

Враг ночью 27 февраля атаковал Киев баражирующими боеприпасами Shahed. Воздушная тревога в столице продолжалась пять с половиной часов.

Как сообщает Киевская городская военная администрация, в воздушном пространстве вокруг Киева было сбито 9 БПЛА.

"По предварительной оценке, враг применил баражирующие боеприпасы Shahed. Атака дронов фактически осуществлялась двумя волнами, максимально растянутыми по времени. Таким образом противник пытался реализовать свою тактическую цель – истощить нашу ПВО. Поэтому последняя ночная воздушная тревога в Киеве длилась долгих пять с половиной часов", – рассказал глава КМВА Сергей Попко.

По предварительным данным, обошлось без жертв и попаданий в объекты инфраструктуры.

"Спасибо силам нашей противовоздушной обороны! Верьте в ВСУ!", — добавил Попко.

Напомним, по сообщению Генштаба, ночью 27 февраля российская армия атаковала Украину дронами, 11 из 14 удалось сбить.

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