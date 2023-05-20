Ночная атака Киева: на левом берегу произошел пожар в многоэтажке

Воздушная тревога продолжается, не покидайте укрытия.
В ночь на субботу, 20 мая, после многочисленных звуков взрывов в Киеве стало известно о пожаре в Днепровском районе столицы.
Об этом информируют КМВА и мэр города Виталий Кличко.
"Предварительная информация. В результате падения обломков возник пожар на крыше многоэтажного здания в Днепровском районе города. Все соответствующие службы работают на месте. Находитесь в укрытиях до отбоя тревоги!", — говорится в сообщении КМВА.
Upd.
Пожар произошел на крыше 9-этажки в одном из столичных жилых комплексов. Информации о пострадавших пока нет, отметил Кличко.
Спасатели локализируют пожар на площади 80 квадратных метров, добавили в КМВА.
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