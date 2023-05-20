Ночная атака Киева: на левом берегу произошел пожар в многоэтажке

В ночь на субботу, 20 мая, после многочисленных звуков взрывов в Киеве стало известно о пожаре в Днепровском районе столицы.

Об этом информируют КМВА и мэр города Виталий Кличко.

"Предварительная информация. В результате падения обломков возник пожар на крыше многоэтажного здания в Днепровском районе города. Все соответствующие службы работают на месте. Находитесь в укрытиях до отбоя тревоги!", — говорится в сообщении КМВА.

Upd.

Пожар произошел на крыше 9-этажки в одном из столичных жилых комплексов. Информации о пострадавших пока нет, отметил Кличко.

Спасатели локализируют пожар на площади 80 квадратных метров, добавили в КМВА.

Новость дополняется...