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Ночная атака Киева: какими ракетами били россияне и сколько удалось сбить

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
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Время на прочтение
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Ночная атака Киева: какими ракетами били россияне и сколько удалось сбить

Фото: ТСН.ua

Столичная ПВО вновь отработала сверхэффективно.

В ночь на вторник, 9 мая, россияне совершили очередную ракетную атаку по территории Украины. Главной целью оккупантов снова стал Киев, который они обстреляли уже пятый раз с начала месяца. Враг запустил ракеты с четырех бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспийского моря. ПВО сбило все воздушные цели.

Об этом информирует КМВА.

"...как и на фронте, планы агрессора провалились. Выпущенные крылатые ракеты, вероятнее всего типа Х-101 (Х-555), не достигли своих целей. Противовоздушная оборона столицы снова сработала отлично! По предварительной информации, в воздушном пространстве вокруг Киева было обнаружено и уничтожено около полутора десятка вражеских воздушных целей", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, попаданий, жертв, пострадавших и серьезных разрушений в результате падения обломков нет.

Напомним, в ночь на 8 мая захватчики выпустили по столице рекордное количество "шахедов" — более 30. Украинская ПВО сбила все иранские дроны. Эффектное видео ликвидирование воздушных целей опубликовало Минобороны.

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Просмотры
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