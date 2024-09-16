Ночная атака дронов на Киевщину: в ОВА показали последствия, есть пострадавшая

Пострадавшая госпитализирована в столичную больницу, ей оказывается помощь.

В понедельник, 16 сентября, российские войска в очередной раз атаковали Киевскую область ударными дронами. В результате удара один человек получил травмы.

Об этом сообщили в Киевской военной администрации.

Отмечается, что повреждены пять частных домов и пять автомобилей.

"К сожалению, местная жительница получила ранения. Пострадавшая госпитализирована в столичную больницу, ей оказывается помощь ", — говорится в сообщении.

Последствия российской атаки в Киевскую область 16 октября

Кроме того, произошло возгорание травяного настила.

Последствия российской атаки в Киевскую область 16 октября

Напомним, российские войска атаковали Украину беспилотниками "Шахед" вечером 15 сентября и в ночь на 16 сентября. Силы ПВО сбили большинство враждебных целей.

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