Ночная атака дронов на Киевщину: в ОВА показали последствия, есть пострадавшая

Пострадавшая госпитализирована в столичную больницу, ей оказывается помощь.
В понедельник, 16 сентября, российские войска в очередной раз атаковали Киевскую область ударными дронами. В результате удара один человек получил травмы.
Об этом сообщили в Киевской военной администрации.
Отмечается, что повреждены пять частных домов и пять автомобилей.
"К сожалению, местная жительница получила ранения. Пострадавшая госпитализирована в столичную больницу, ей оказывается помощь ", — говорится в сообщении.
Кроме того, произошло возгорание травяного настила.
Напомним, российские войска атаковали Украину беспилотниками "Шахед" вечером 15 сентября и в ночь на 16 сентября. Силы ПВО сбили большинство враждебных целей.