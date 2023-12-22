Ночная атака дронов на Киев: что будет с жителями поврежденных квартир

По информации от городских властей, в доме, где было попадание, есть свет, есть тепло, есть вода. Поврежденные квартиры обещают отремонтировать. За чей счет не уточнили.

В КГГА пока не рассматривают вариант с отселением жильцов поврежденных в результате ночного удара "Шахедом" квартир.

Об этом сообщил первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник, передает "Радио Свобода".

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"Об отселении речь пока не идет. Как раз мы сегодня, думаю, до обеда поймем, какая ситуация напрямую с домом. Если вы сами видите, что практически там таких серьезных повреждений дома нет. В доме есть свет, есть тепло, есть вода. Работают лифты. Потому что все это проведено в центральной части дома, поэтому они оказались неповрежденными", – говорит Поворозник.

Он выразил надежду, что из поврежденных квартир не нужно будет никого отселять, а просто нужно как можно быстрее провести восстановительно-ремонтные работы

По словам чиновника, специалисты сейчас выясняют, что повлекло повреждение – дрон или его обломки.

"Слава Богу, что закончилось таким образом, что практически отсутствуют пострадавшие — двое легкораненых, которым оказана помощь. Сейчас специалисты более детально разберут ситуацию и с попаданием, и с теми последствиями, которые принес этот взрыв", — подытожил Поворозник.

Напомним, ведущий телемарафона Андрей Ковальский, квартира которого пострадала в результате ночной атаки, рассказал, что дрон прилетел в его дом "прямой наводкой".

Полиция и КМВА сообщали о падении обломков дрона.

ТСН.ua собрал все, что известно о последней воздушной атаке врага на Киев и его последствиях.

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