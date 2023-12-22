Ночная атака дронов на Киев: что будет с жителями поврежденных квартир

По информации от городских властей, в доме, где было попадание, есть свет, есть тепло, есть вода. Поврежденные квартиры обещают отремонтировать. За чей счет не уточнили.
В КГГА пока не рассматривают вариант с отселением жильцов поврежденных в результате ночного удара "Шахедом" квартир.
Об этом сообщил первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник, передает "Радио Свобода".
"Об отселении речь пока не идет. Как раз мы сегодня, думаю, до обеда поймем, какая ситуация напрямую с домом. Если вы сами видите, что практически там таких серьезных повреждений дома нет. В доме есть свет, есть тепло, есть вода. Работают лифты. Потому что все это проведено в центральной части дома, поэтому они оказались неповрежденными", – говорит Поворозник.
Он выразил надежду, что из поврежденных квартир не нужно будет никого отселять, а просто нужно как можно быстрее провести восстановительно-ремонтные работы
По словам чиновника, специалисты сейчас выясняют, что повлекло повреждение – дрон или его обломки.
"Слава Богу, что закончилось таким образом, что практически отсутствуют пострадавшие — двое легкораненых, которым оказана помощь. Сейчас специалисты более детально разберут ситуацию и с попаданием, и с теми последствиями, которые принес этот взрыв", — подытожил Поворозник.
Напомним, ведущий телемарафона Андрей Ковальский, квартира которого пострадала в результате ночной атаки, рассказал, что дрон прилетел в его дом "прямой наводкой".
Полиция и КМВА сообщали о падении обломков дрона.
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