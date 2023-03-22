Ночная атака дронами по Киевской области: есть погибшие и раненые

Воздушная тревога продолжалась ночью более четырех часов.
В результате атаки дронами по Киевской области ночью 22 марта погибли три человека, семь — ранены. Российская армия повредила гражданский объект.
Об этом сообщили в Киевской областной военной администрации.
На месте попадания вспыхнул пожар, его уже потушили спасатели.
По данным начальника Киевской городской военной администрации Сергея Попко, в воздушном пространстве вокруг столицы обнаружили восемь вражеских беспилотников. Все баражирующие боеприпасы уничтожила противовоздушная оборона. Воздушная тревога продолжалась более четырех часов.
"Упорно подчеркиваю для всех киевлян — четко и неукоснительно соблюдайте требования относительно порядка действий в случае получения сигнала об угрозе воздушных ударов. С получением сигнала о воздушной опасности немедленно направляйтесь в ближайшие укрытия даже в комендантский час", — отметил Попко.
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