Ночная атака дронами на Киев: в полиции рассказали о пострадавших и разрушениях (фото)

В результате атаки беспилотниками на Киев в ночь на 30 мая пострадали четыре человека, от местных жителей поступили 50 сообщений о разрушениях.

Об этом сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небытов.

"Имеем уже более 50 сообщений от граждан о повреждениях домов, квартир, офисных помещений, магазинов, гаражей и автомобилей", – говорится в заявлении.

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Небытов также сообщил о четырех пострадавших от осколочных ранений.

Полиция фиксирует каждое преступление российской армии.

Последствия атаки дронами на Киев 30 мая / Фото: Андрей Небитов

Последствия атаки дронами на Киев 30 мая / Фото: Андрей Небитов

Последствия атаки дронами на Киев 30 мая / Фото: Андрей Небитов

Атака беспилотниками на Киев 30 мая

Российские оккупанты в очередной раз устроили массированную атаку дронами-камикадзе на Киев, во время которой было уничтожено более 20 вражеских беспилотников. Однако их обломки упали в нескольких районах столицы, повредив многоэтажку (вспыхнул пожар) и автомобили. Также загорелся частный дом. В результате пожара в многоэтажке погибла молодая женщина, еще три человека пострадали.

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