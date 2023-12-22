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Ночная атака БПЛА по Киеву: детали от прокуратуры (фото)

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
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Ночная атака БПЛА по Киеву: детали от прокуратуры (фото)

Последствия атаки дронами-камикадзе по Киеву в ночь на 22 декабря / Фото: Офис генерального прокурора

Повреждена гражданская инфраструктура в Дарницком, Голосеевском и Соломенском районах.

По факту атаки беспилотниками по Киеву в ночь на 22 декабря начато досудебное расследование в деле о нарушении законов и обычаев войны.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

По данным следствия, вечером 21 декабря российские войска, пренебрегая нормами международного гуманитарного права, устроили атаку беспилотниками по центру Киева.

В результате атаки была повреждена гражданская инфраструктура в Дарницком, Голосеевском и Соломенском районах города. В частности, в Соломенском районе повреждены 25-27 этажы жилого дома. Пострадали два человека, один из которых был госпитализирован.

На местах происшествия работают экстренные службы и следственно-оперативные группы.

Досудебное расследование осуществляет Главное управление СБУ в Киеве и Киевской области при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры.

Последствия атаки дронами-камикадзе по Киеву в ночь на 22 декабря / © Офис генерального прокурора
Последствия атаки дронами-камикадзе по Киеву в ночь на 22 декабря / Фото: Офис генерального прокурора
Последствия атаки дронами-камикадзе по Киеву в ночь на 22 декабря / © Офис генерального прокурора
Последствия атаки дронами-камикадзе по Киеву в ночь на 22 декабря / Фото: Офис генерального прокурора
Последствия атаки дронами-камикадзе по Киеву в ночь на 22 декабря / © Офис генерального прокурора
Последствия атаки дронами-камикадзе по Киеву в ночь на 22 декабря / Фото: Офис генерального прокурора
Последствия атаки дронами-камикадзе по Киеву в ночь на 22 декабря / © Офис генерального прокурора
Последствия атаки дронами-камикадзе по Киеву в ночь на 22 декабря / Фото: Офис генерального прокурора
Последствия атаки дронами-камикадзе по Киеву в ночь на 22 декабря / © Офис генерального прокурора
Последствия атаки дронами-камикадзе по Киеву в ночь на 22 декабря / Фото: Офис генерального прокурора
Последствия атаки дронами-камикадзе по Киеву в ночь на 22 декабря / © Офис генерального прокурора
Последствия атаки дронами-камикадзе по Киеву в ночь на 22 декабря / Фото: Офис генерального прокурора

Напомним, оккупанты атаковали Киев беспилотниками в ночь на 22 декабря. Силы ПВО уничтожили вражеские дроны, однако их обломки упали в нескольких районах столицы, повредив квартиры и дома. Пострадали 2 человека.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Дрон уничтожил квартиру известного телеведущего! Подробности атаки на Киев

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Дата публикации
Просмотры
1783
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