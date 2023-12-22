Ночная атака БПЛА по Киеву: детали от прокуратуры (фото)

Повреждена гражданская инфраструктура в Дарницком, Голосеевском и Соломенском районах.
По факту атаки беспилотниками по Киеву в ночь на 22 декабря начато досудебное расследование в деле о нарушении законов и обычаев войны.
Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.
По данным следствия, вечером 21 декабря российские войска, пренебрегая нормами международного гуманитарного права, устроили атаку беспилотниками по центру Киева.
В результате атаки была повреждена гражданская инфраструктура в Дарницком, Голосеевском и Соломенском районах города. В частности, в Соломенском районе повреждены 25-27 этажы жилого дома. Пострадали два человека, один из которых был госпитализирован.
На местах происшествия работают экстренные службы и следственно-оперативные группы.
Досудебное расследование осуществляет Главное управление СБУ в Киеве и Киевской области при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры.
Напомним, оккупанты атаковали Киев беспилотниками в ночь на 22 декабря. Силы ПВО уничтожили вражеские дроны, однако их обломки упали в нескольких районах столицы, повредив квартиры и дома. Пострадали 2 человека.
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