Ночная атака беспилотников по Киевщине: повреждены пять жилых домов и более 40 автомобилей (фото)

В Киевской области в результате ночной атаки беспилотников повреждены пять жилых домов и более 40 автомобилей.

Об этом сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небытов в Telegram.

Правоохранители получили 38 сообщений о пролете вражеских беспилотников во время ночной атаки дронов.

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"Часть шахидов удалось сбить силам ПВО, в то же время мы фиксируем и повреждение гражданской инфраструктуры из-за попадания. Так, в результате атаки повреждены пять жилых домов и еще семь объектов и сооружений. Пострадали также более 40 автомобилей", — отметил он.

По словам Небытова, потерпевших нет.

Полицейские проводят осмотр места происшествия и фиксируют результаты вражеских обстрелов.

Отметим, оккупанты на Киевщине попали в энергетический объект и повредили многие гражданские объекты.

В общей сложности во время атаки 26 января Россия выпустила 55 ракет воздушного и морского базирования, из них было уничтожено 47 вражеских целей. Это были ракеты Х-101, Х-555, Х-47 "Кинжал", "Калибр", Х-59. Для удара РФ использовала самолеты Ту-95, Су-35, МиГ-31К и корабли из акватории Черного моря.

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