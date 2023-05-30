Ночная атака беспилотниками на Киев: первые кадры моментов взрывов (видео)

Российская армия в ночь на 30 мая нанесла массированную атаку беспилотниками по Киеву. Один из взрывов попал на камеры слежения.

Видео появилось в Telegram-каналах.

Камера запечатлела момент взрыва в одном из районов Киева. После сильного звука произошла вспышка.

Кроме того, видео с камер патрульных во время ночных обстрелов города опубликовала Патрульная полиция Инспекторы после взрыва сразу бросились в эпицентр. Среди обломков патрульным удалось разыскать мужчину и женщину. Им оказали первую помощь. До приезда следователей и спасателей полицейские обеспечивали охрану места происшествия.

Напомним, ночью против 30 мая кафиры применили во время атаки по столице иранские беспилотники. Их выпускали по нескольким направлениям в несколько волн. К слову, за последние 24 часа враг нанес ночью третье нападение.

Обломки сбитых дронов наделали беды в разных районах города. В частности, в Голосеевском – из-за падения обломков на многоэтажный жилой дом возник пожар. Кроме того, одна женщина погибла.

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