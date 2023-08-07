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Ночь в августе в Киеве побила температурный рекорд 2010 года

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Ночь в августе в Киеве побила температурный рекорд 2010 года

Ночь в августе в Киеве побила температурный рекорд 2010 года / Фото: pixabay.com

Предыдущее рекордное значение 2010 было +21,0 градусов.

Ночь на 6 августа в Киеве оказалась самой теплой и побила температурный рекорд 2010 года.

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория.

"По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, ночь на 6 августа в Киеве оказалась самой теплой, ведь температура не опустилась ниже +21,2°С. Предыдущее рекордное значение +21,0°С в 2010 году превышено на 0,2° С", — говорится в сообщении.

Напомним, по данным ученых, июль 2023 стал самым жарким месяцем на Земле за 120 000 лет. Издание Travel Tomorrow сообщало, что огромные регионы в Северной Америке, Европе и Азии борются с ужасающими температурами, а мировой океан нагревается до беспрецедентных уровней.

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Дата публикации
Просмотры
71
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