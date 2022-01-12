"Ночь есть где перебиться, а дальше что?": в Киеве застройщик и НАНУ снесли общежитие, а жители остались на улице

"Ночь есть где перебиться, а дальше что?": в Киеве застройщик и НАНУ снесли общежитие, а жители остались на улице

Некоторые люди даже не успели забрать свои вещи.

В Киеве застройщик и Национальная академия наук Украины снесли общежитие, а жители остались просто на улице.

Во вторник, 11 января, в 9:00 общежитие по адресу Метрологическая, 1 начали сносить. Жителей буквально выталкивали из дома, не позволив собрать ни вещи, ни деньги, ни документы. Неизвестные выбивали окна и силой выбрасывали из дома людей, которые не хотели покидать свои комнаты.

Об этом пишет LB.ua.

"Здание по адресу Метрологическая, 1 принадлежит Национальной академии наук Украины. Люди проживали в этом общежитии более 20 лет. С одной стороны, экскаватор уже превратил здание в руины, с другой — под окнами до сих пор натянуты веревки со стираным бельем", — говорится в материале.

В 2016 году КП "Киевжилэксплуатация" признало общежитие аварийным. Жители рассказывают, что их должны были переселить в новые квартиры, но фактически предложили либо койко-места, либо общежития в Киевской области. Люди не захотели переезжать на таких условиях.

"А сегодня мне позвонила сотрудница и сказала, что к моему дому подъехали экскаваторы. Я была на месте через пять минут, но меня не пустили, дом уже начали ломать. Вместе с какими-то парнями в черных куртках приехал юрист от "КСМ-групп". Мы просили его забрать хоть вещи, но нет. Мне только один из мальчиков вынес шубу, ботинки, шапку и сумку с зарядкой для телефона и всякими мелочами. Дай ему Бог здоровья", — рассказывает уборщица Галина, которая жила в этом общежитии.

Местные жители отмечают, что НАНУ и застройщик, конечно, говорили, что здание идет под снос. Но хотя бы предупредили, что это будет сегодня (во вторник, 11 января – ред.).

Фото: Макс Требухов/LB.ua

В общей сложности в общежитии было прописано 15 семей. Некоторые уехали, но вещей люди еще не забирали и планировали вернуться.

На сайте Голосеевской РГА нет ни одного упоминания о сносе общежития. Также на месте не было ни депутатов горсовета, ни представителей райадминистрации, ни сотрудников НАНУ.

За забором вокруг экскаваторов ходят неизвестные в черном. Они закрывают лицо масками.

Фото: Макс Требухов/LB.ua

Вдоль забора бродит растерянный пес с розовым ошейником и желтой биркой на ухе.

"Он жил на территории общежития. У него была будка, люди подкармливали. А теперь даже у пса нет своего места. Такая жизнь", — заключает один из местных жителей.

Фото: Макс Требухов/LB.ua

На вопрос журналистов, есть ли куда податься жителям снесенного общежития, хотя бы на ночь, люди отвечают: "Ну, на ночь есть где перебиться. Мир не без добрых людей. А дальше что?"

Напомним, жители многоэтажки неподалеку от Сырецкого парка отапливают дом дровами. К нему не подведены никакие коммуникации (газа нет, равно как централизованного водоснабжения и канализации).

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