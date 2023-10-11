Нину Матвиенко провожают в последний путь в Киеве: кто пришел попрощаться

С легендой прощаются в Национальной Филармонии Украины.
Сегодня, 11 октября, в последний путь провожают Народную артистку Украины Нину Матвиенко.
Как передает корреспондент ТСН, с 11 часов утра возле Национальной Филармонии Украины начали собираться люди, которые хотели почтить память легендарной певицы. На данный момент возле входа в филармонию выстроилась немалая очередь. Поклонники несут цветы, большинство из букетов – в патриотических, сине-желтых цветах.
Среди звезд на данный момент присутствует певец и танцовщик Амадор Лопес.
Напомним, что Нина Матвиенко скончалась 8 октября в 75-летнем возрасте. О ее смерти сообщила дочь певицы Тоня Матвиенко. После церемонии прощания Народную артистку похоронят на Зверинецком кладбище.
Новость дополняется...
Читайте также:
- 25-летняя внучка Нины Матвиенко ошеломила сходством с ней и поделилась воспоминаниями: "Никогда не была бабушкой"
- Тоня Матвиенко довела до слез песней, которую готовила покойной маме на 76-летие: "Это должен был быть сюрприз"
- Оля Полякова попала в больницу и испугала огромными синяками на руках после капельницы