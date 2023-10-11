Нину Матвиенко провожают в последний путь в Киеве: кто пришел попрощаться

Сегодня, 11 октября, в последний путь провожают Народную артистку Украины Нину Матвиенко.

Как передает корреспондент ТСН, с 11 часов утра возле Национальной Филармонии Украины начали собираться люди, которые хотели почтить память легендарной певицы. На данный момент возле входа в филармонию выстроилась немалая очередь. Поклонники несут цветы, большинство из букетов – в патриотических, сине-желтых цветах.

С Ниной Матвиенко прощаются в Киеве / Фото: ТСН.ua

С Ниной Матвиенко прощаются в Киеве / Фото: ТСН.ua

Среди звезд на данный момент присутствует певец и танцовщик Амадор Лопес.

Напомним, что Нина Матвиенко скончалась 8 октября в 75-летнем возрасте. О ее смерти сообщила дочь певицы Тоня Матвиенко. После церемонии прощания Народную артистку похоронят на Зверинецком кладбище.

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