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"Никто не хочет сидеть без света": киевляне рассказали, готовы ли к подорожанию тарифов на электроэнергию

"Никто не хочет сидеть без света": киевляне рассказали, готовы ли к подорожанию тарифов на электроэнергию

Люди понимают, что вовремя платить за свет – это их обязанность, тем более во время войны / Фото: Associated Press

В основном киевляне относятся с пониманием и говорят, что будут платить, поскольку это их обязанность, кроме того, никто не хочет сидеть без света, хотя и отмечают, что с работой сейчас нелегко и зарплаты не растут.

Тарифы на электроэнергию для украинцев могут поднять уже в этом году. И все из-за необходимости привлечь значительные финансовые ресурсы для возобновления энергообъектов после российских атак.

"Вероятно, придется все же рассмотреть возможность привлечения внутренних резервов – пересмотреть тариф на электроэнергию. ... Поскольку нужен действительно большой финансовый ресурс для восстановления объектов электроэнергетики, первый этап такого повышения, возможно, целесообразно сделать уже в текущем году", – сказал председатель Госэнергонадзора Руслан Слободян.

Телеканал "КИЕВ24" опросил жителей Киева, готовы ли они к повышению тарифа на электроэнергию. В основном киевляне относятся с пониманием и говорят, что будут платить, поскольку это их обязанность, кроме того, никто не хочет сидеть без света, хотя и отмечают, что с работой сейчас нелегко и зарплаты не растут.

Готовы ли киевляне к подорожанию тарифов на свет?

  • "Я понимаю, что инфляция происходит, поскольку мы живем в войне, иначе быть не может на этом этапе. Конечно, как потребитель, я считаю это отрицательным, поскольку я буду больше платить, из моего бюджета больше будет уходить. Но, в принципе, я понимаю, что идет инфляция, и это нормально, когда дорожает.
  • "Сейчас такое время, что и с работой сложно, и зарплаты не растут, поэтому отрицательно отношусь. Но будем пытаться не накапливать долги".
  • "Конечно нам не хочется, чтобы коммуналка дорожала, потому что зарплата не увеличивается. Но мы же не будем без света сидеть. И выражать какое-либо сопротивление не стоит".
  • "Я использую – я плачу... Если это объективно (подорожание электроэнергии – ред.) и есть такая проблема, то имеем, что имеем. Конечно, будем платить. Никто не хочет сидеть без света, и мы должны платить, это наш долг.

Напомним, НКРЭКУ предложило правительству увеличить тариф на электроэнергию для потребителей до 2,88 грн/кВт-ч с 1 июня. Отметим, что на сегодняшний день тариф на свет составляет 1,68 грн/кВт-час.

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