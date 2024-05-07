"Никто не хочет сидеть без света": киевляне рассказали, готовы ли к подорожанию тарифов на электроэнергию

В основном киевляне относятся с пониманием и говорят, что будут платить, поскольку это их обязанность, кроме того, никто не хочет сидеть без света, хотя и отмечают, что с работой сейчас нелегко и зарплаты не растут.

Тарифы на электроэнергию для украинцев могут поднять уже в этом году. И все из-за необходимости привлечь значительные финансовые ресурсы для возобновления энергообъектов после российских атак.

"Вероятно, придется все же рассмотреть возможность привлечения внутренних резервов – пересмотреть тариф на электроэнергию. ... Поскольку нужен действительно большой финансовый ресурс для восстановления объектов электроэнергетики, первый этап такого повышения, возможно, целесообразно сделать уже в текущем году", – сказал председатель Госэнергонадзора Руслан Слободян.

Телеканал "КИЕВ24" опросил жителей Киева, готовы ли они к повышению тарифа на электроэнергию. В основном киевляне относятся с пониманием и говорят, что будут платить, поскольку это их обязанность, кроме того, никто не хочет сидеть без света, хотя и отмечают, что с работой сейчас нелегко и зарплаты не растут.

Готовы ли киевляне к подорожанию тарифов на свет?

"Я понимаю, что инфляция происходит, поскольку мы живем в войне, иначе быть не может на этом этапе. Конечно, как потребитель, я считаю это отрицательным, поскольку я буду больше платить, из моего бюджета больше будет уходить. Но, в принципе, я понимаю, что идет инфляция, и это нормально, когда дорожает.

"Сейчас такое время, что и с работой сложно, и зарплаты не растут, поэтому отрицательно отношусь. Но будем пытаться не накапливать долги".

"Конечно нам не хочется, чтобы коммуналка дорожала, потому что зарплата не увеличивается. Но мы же не будем без света сидеть. И выражать какое-либо сопротивление не стоит".

"Я использую – я плачу... Если это объективно (подорожание электроэнергии – ред.) и есть такая проблема, то имеем, что имеем. Конечно, будем платить. Никто не хочет сидеть без света, и мы должны платить, это наш долг.

Напомним, НКРЭКУ предложило правительству увеличить тариф на электроэнергию для потребителей до 2,88 грн/кВт-ч с 1 июня. Отметим, что на сегодняшний день тариф на свет составляет 1,68 грн/кВт-час.