Николаю Азарову сообщили о подозрении: призывал к насильственной смене власти в Украине

Бывшему премьер-министру Украины и двум его помощницам, гражданкам Украины, объявлено подозрение. Им инкриминированы публичные призывы к насильственному изменению и свержению конституционного строя, а также к захвату государственной власти.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.

Как стало известно, подозрение объявили находящемуся на территории РФ экс-премьеру Николаю Азарову, который, находясь на территории РФ, создал телеграм-канал с публикациями пропагандистского характера, способствовавшим формированию антиукраинских настроений. Материалы направлены во вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности Украины.

Две его помощницы взяли на себя администрирование канала и координацию пропагандистской деятельности, направленной на дискредитацию действующей власти на международной арене. Одна из них является действующим государственным служащим в столичной райгосадминистрации, а другая - бывшей сотрудницей этой же администрации, которая выехала на территорию России.

Поддерживая связи с экс-премьером и его окружением, женщины способствовали информационно-подрывной деятельности, направленной на дискредитацию Украины. Даже после полномасштабного вторжения они продолжали помогать России.

Судебные психолого-лингвистические экспертизы подтверждают факты противоправной деятельности подозреваемых. Чиновнице РГА сообщено о подозрении лично по месту жительства, а премьеру и его сообщнице - заочно в связи с их пребыванием на территории России.

В настоящее время рассматривается вопрос об избрании меры пресечения для чиновницы РГА.

Напомним, что в Украине задержали фейковых "антикоррупционеров", которые продавали должность ректора одного из Винницких университетов.

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