Никита Добрынин стал ведущим медиа "ТиКиїв" и запустил новый YouTube-проект «Київ, що тримається»

«Київ, що тримається» — это серия откровенных интервью с людьми столицы, которые продолжают свое дело несмотря на войну, своими действиями вдохновляют других и делают этот город сильнее.

К команде столичного медиа ТиКиїв присоединился известный теле- и радиоведущий, блогер и инфлюэнсер Никита Добрынин. Он стал ведущим нового проекта "Київ, що тримається" на YouTube-канале ТиКиїв.

Вместе с Никитой Добрыниным ТиКиїв начал работу над новым YouTube-проектом — "Київ, що тримається". Это серия откровенных интервью с людьми столицы, которые продолжают свое дело, несмотря на войну, своими действиями вдохновляют других и делают город сильнее. Герои проекта — известные своей деятельностью украинцы: деятели культуры, актеры, музыканты, рестораторы, предприниматели и волонтеры, проживающие в Киеве.

Уже вышло несколько выпусков "Київ, що тримається". Героиня, которая открыла серию интервью — столичный ресторатор, совладелица сети ресторанов "Завертайло" и кондитерских Honey — Анна Завертайло. Она рассказала о семейном бизнесе, собственной и командной мотивации, поддержке семьи и материнстве, а также о предпринимательской деятельности во время войны и кондитерском искусстве с гражданской позицией.

Второй выпуск проекта "Київ, що тримається" — с актрисой, ведущей, автором книг и предпринимателем Дарьей Малаховой.

В третьем выпуске Никита Добрынин встретился с Назаром Грабаром — танцором, актером и моделью, который с началом войны вступил в ряды ЗСУ вместе с братом.

"Этот проект о личностных вызовах и профессиональном росте, о войне и Киеве, о мотивации, будущем и миссии в жизни. Этим проектом мы хотим вдохновлять зрителей не только держаться, но и расти и усиливаться, узнавая об опыте других киевлян", — делится Никита Добрынин.

"В Киеве я переживал самые важные события и в своей персональной жизни, и в жизни страны. Мой переезд в Киев в 2008 году – это начало моего карьерного развития. Я из маленького города Черновцы, красивого и уютного, но Киев всегда меня привлекал масштабом. Тем, что в нем много разных интересных людей: ты выходишь из метро – и тебя сразу увлекает динамика, энергия и скорость. Очень рад жить и работать здесь, я с детства об этом мечтал", — говорит Никита.

На телевидении Никита с 2005 года. В частности, работал на М1, 1+1, МТV Украина, Первый Национальный, ТЕТ. Имеет за плечами ряд успешных проектов, получивших большую популярность и признание зрителей. В 2014 году Никита Добрынин работал ведущим хит-парада на телеканале М1. С 2017 года возглавил редакцию глянцевого мужского журнала XXL. С августа 2023 года ведущий шоу «Ближе к звездам» на телеканале ТЕТ.