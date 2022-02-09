"Ничего святого": в Киеве на мусорник выбросили огромную статую Девы Марии (фото)

Статуи заметили возле метро "Бориспольская".
В Киеве неизвестные выбросили на мусорник две статуи в рост человека. Одна из них – Дева Мария, которая держит маленького Иисуса на руках.
Фото 9 февраля опубликовали в Telegram-канале "Киев без цензуры".
Отмечается, что статуи заметили на свалке возле станции метро "Бориспольская".
"Ничего святого...", — написали под фото.
Напомним, что Киев уже украсили ко Дню влюбленных – 14 февраля. Яркие фотозоны появились у столичных кондитерских. ТСН.ua собрал топ Instagram-локаций, где можно сделать классные фото.
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