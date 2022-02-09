"Ничего святого": в Киеве на мусорник выбросили огромную статую Девы Марии (фото)

"Ничего святого": в Киеве на мусорник выбросили огромную статую Девы Марии (фото)

Статуи заметили возле метро "Бориспольская".

В Киеве неизвестные выбросили на мусорник две статуи в рост человека. Одна из них – Дева Мария, которая держит маленького Иисуса на руках.

Фото 9 февраля опубликовали в Telegram-канале "Киев без цензуры".

Отмечается, что статуи заметили на свалке возле станции метро "Бориспольская".

"Ничего святого...", — написали под фото.

Напомним, что Киев уже украсили ко Дню влюбленных – 14 февраля. Яркие фотозоны появились у столичных кондитерских. ТСН.ua собрал топ Instagram-локаций, где можно сделать классные фото.

Фото: Григорий Маленко

Гигантская статуя Христа и памятник вверх тормашками: 5 увлекательных историй о скульптурах

Читайте также: