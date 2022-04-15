"Ничего не испытывал, кроме ненависти": Зеленский рассказал об эмоциях после посещения Бучи

В городе под Киевом россияне натворили немало бед.
Президент Владимир Зеленский говорит, посетив Бучу и увидев там зверства россиян, испытывал ненависть к военным государствам-террористкам.
Об этом он сказал интервью BBC.
"Страшное чувство. Эта жестокость... У меня были все эмоции. Я должен признать, что это были плохие эмоции. Я ничего, кроме ненависти, не испытывал после того, что я увидел в Буче. Кроме ненависти к российским военным. Вы знаете какие чувства бывают у людей? Сначала ты сердишься, потом могут выступить слезы, потом человек понимает, что ничего не чувствует по отношению к тем, кто это сделал, а потом приходит ненависть", — рассказал глава государства.
Напомним, волонтеры помогают убирать Ирпень и Бучу: в городах появляются кладбища сожженных авто и техники. Как рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, оккупанты на освобожденных территориях по себе оставили очень много мин, а в Киевской области — ужасная картина.
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