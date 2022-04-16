Ничего московского и октябрьского: в Киеве переименовали три железнодорожные станции и одну библиотеку

Ничего московского и октябрьского: в Киеве переименовали три железнодорожные станции и одну библиотеку

Это было сделано с целью завершения процесса дерусификации в столице.

В Киеве переименовали три железнодорожные станции и одну библиотеку, которые носили названия, связанные со страной-агрессором с целью завершения процесса дерусификации в столице.

Такие решения были приняты в пятницу, 15 апреля, на пленарном заседании II сессии Киевского городского совета IX созыва большинством депутатов.

Об этом говорится на сайте КГГА.

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По словам заместителя городского головы — секретаря Киевского городского совета Владимира Бондаренко, решения по переименованиям понятны и единственно правильные, поскольку российская "мировая" культура является частью российской "адской" пропаганды, значит она является также оружием, которое используют против украинцев.

"Депутатский корпус Киевского городского совета держит общую позицию и поддерживает каждое подобное решение. Сегодня мы поддержали решение о переименовании железнодорожных станций и библиотеки. На следующих пленарных заседаниях также рассмотрим переименование улиц, переулков и и станций киевского метрополитена, которые до сих пор держат нас в советском и российском мире. Мы постепенно завершаем процесс дерусификации в столице. Пока городские объекты названы именами тех, кто осуществлял геноцид украинского народа — до тех пор "русский дух" с шовинистическим уклоном будет бодрить своих жителей "освобождать братский народ". Пришло время завершения культурологической оккупации", — отметил Владимир Бондаренко.

В частности, в Оболонском районе библиотека им. Саши Чекалина для детей Централизованной библиотечной системы переименована в библиотеку на Приорке для детей Централизованной библиотечной системы Оболонского района Киева.

Железнодорожная станция "Киев-Октябрьский" переименована в станцию "Грушки". Железнодорожная станция "Киев-Московский" — в станцию "Киев-Демеевский". Железнодорожная станция "Киев-Петровка" – в станцию "Почайная".

Напомним, в Киеве по инициативе мэра переименовали сквер дружбы между Киевом и Москвой в сквер Героев Мариуполя.

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