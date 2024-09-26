Ни ракетный удар, ни ПВО: Киевская ГВА прокомментировала звуки взрывов

Из заявления военной администрации следует, что звуки взрывов в столице якобы не звучали.
Силы ПВО Киева не работали ни до, ни во время воздушной тревоги, и по территории столицы ракетное вооружение врага не применялось.
Так в Киевской ГВА прокомментировали информацию о звуках взрывов в столице.
"Перед и во время воздушной тревоги силы и средства ПВО столицы не работали. По территории Киева ракетное вооружение врага не применялось", – говорится в заявлении.
Там добавили, что воздушная тревога продолжается и призывали находиться в укрытиях до отбоя.
Напомним, около 10:00 в Киеве были слышны звуки взрывов. Находящиеся в столице журналисты ТСН.ua информировали, что взрывы раздавались до и после воздушной тревоги.
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