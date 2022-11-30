"Незламна" ялинка: Кличко рассказал, как и за чей счет в Киеве украсят новогоднее дерево

Глава столицы рассказал, будут ли на ней гирлянды.

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что в этом году в центре столицы установят "незламну" елку. Однако массовых мероприятий в новогодние праздники не будет.

Кличко рассказал, что верхушку елки будет украшать герб Украины, она будет иметь энергосберегающие гирлянды и точки для подзарядки телефонов. Все эти расходы взял на себя бизнес, деньги из городского бюджета не украшение елки выделять не будут.

"Бизнес обратился к нам с предложением за свои средства установить маленькие елки. В прошлом году елка была 31 м, сейчас втрое меньше – 12 м. С энергосберегающими гирляндами. Меценаты готовы предоставить генератор для подсветки елки. Возле этого генератора мы можем установить точки зарядки для телефонов. Незламна елка может быть. Этот генератор бизнес обещает после праздников передать нашим военным. Украшения — это 1000 шаров синего и желтого цвета. Верхушку елки будет украшать герб Украины", — рассказал Кличко.

Напомним, ТСН.ua рассказал, какие развлечения и где планируются на новогодние праздники в Киеве.

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