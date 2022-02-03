Незаконное удочерение с использованием служебного положения: в Киеве будут судить начальницу Службы по делам детей

Незаконное удочерение с использованием служебного положения: в Киеве будут судить начальницу Службы по делам детей

Решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения и отстранении от должности.

Начальника Службы по делам детей и семье Деснянской районной в городе Киеве государственной администрации поставлено в известность о подозрении в совершении незаконных действий по удочерению ребенка, с использованием служебного положения.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Согласно материалам досудебного расследования, в марте 2021 года из квартиры в Деснянском районе Киева полицейские изъяли девочку 2018 года рождения, которую мать оставила на своего сожителя и скрылась.

По поводу исчезновения матери по заявлению сожителя было зарегистрировано уголовное производство и сотрудниками полиции принимались меры, направленные на установление ее местонахождения.

В свою очередь подозреваемая, занимавшая должность начальника Службы по делам детей и семьи, достоверно зная, что органами полиции разыскивается мать 3-летней девочки, которая не лишена родительских прав в отношении этого ребенка, с целью незаконного его удочерения, совершила ряд незаконных действий.

"Так, не совершив никаких действий по установлению сведений об отце ребенка и причинах исчезновения ее матери, начальница Службы направила в государственные органы запросы, в которые внесла заведомо ложные сведения о дате рождения ребенка и отчества. Как следствие, получив в апреле 2021 года от Государственного реестра актов гражданского состояния ответ об отсутствии каких-либо сведений о регистрации этого ребенка по запрашиваемым данным, подозреваемая использовала указанный ответ для изготовления нового свидетельства о рождении девочки с другими анкетными данными, не соответствующими действительности", — говорится в сообщении прокуратуры.

Завершая реализацию преступного умысла, подозреваемая согласовала подписью заключение о целесообразности удочерения этой девочки, которое было направлено в Деснянский районный суд Киева для учета при решении этого вопроса в судебном заседании.

Незаконные действия по удочерению девочки не были прекращены даже после того, как в мае 2021 года мать ребенка явилась в Службу по делам детей и предоставила документы, подтверждающие ее материнство.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения и отстранении от должности.

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