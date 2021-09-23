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Незаконное изменение пределов столицы в пользу области: Киевсовет обратился в полицию

Незаконное изменение пределов столицы в пользу области: Киевсовет обратился в полицию

Общественное движение "ЧЕСНО"

Решение поддержали все фракции политсил, представленных в горсовете.

Киевсовет обратился в полицию из-за незаконного изменения пределов столицы в пользу области. За такое решение проголосовали на заседании 88 депутатов горсовета.

Решение поддержали все фракции политсил, представленных в горсовете.

Об этом говорится на сайте движения "Честно".

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Именно так горсовет отреагировала на то, что Киевский областной совет с подачи областной государственной администрации недавно утвердил схему планирования Киевской области. На этой схеме область самовольно отбирает у столицы часть Святошинского района — Беличанский лес вокруг пгт Коцюбинское. На карте этот участок залит красным цветом.

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При этом активисты, которые 12 лет защищают Беличанский лес от застройщиков, удивляются такому решению области, поскольку она посягнула на территорию НПП "Голосеевский", границу которого ранее уже согласовала с Киевом. Такое беспокойство разделяют и киевские политики.

"Беличанский лес — это часть НПП "Голосеевский", которая входит в пределы Киева. После Революции Достоинства по требованию общественного сектора и общества еще в 2014 году был подписан президентский указ. За каждым таким документом стоит и кропотливая работа Кабмина, и кропотливая работа соответствующих структур. Этот конкретный указ приняли на основе схемы расширения нацпарка, которое подписали две стороны — и Киев, и область ", — отмечает Марина Порошенко, которая возглавляла на выборах в Киевсовет список "Европейской солидарности".

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"Мы не должны допустить нарушения прав и интересов территориальной общины нашего города, которая дала права отстаивать интересы общины нашего города... Департамент земельных ресурсов направил сообщение о преступлении в ГБР, СБУ и НАБУ", — обратился к депутатскому корпусу в начале заседания городской голова Виталий Кличко.

Регламентная комиссия оперативно рассмотрела проект решения обращение для включения его в повестку дня. Во время обсуждения выступили депутаты Киевсовета, которые подчеркнули важность поставить точку в вопросе определении пределов столицы.

Секретарь горсовета Владимир Бондаренко отметил, что границы столицы последний раз были изменены в 1989 году, когда в Киев включили Осокорки. С тех пор границы оставались неизменными и должны быть внесены в Держгеокадастр.

"С 1989 года граница Киева не менялась. То есть должностные лица Держгеокадастра, которые не вносят границу, действуют внеправовым способом", — резюмирует Бондаренко.

В соответствии со ст. 85 Конституции Украины, образование и ликвидация районов, установление и изменение границ районов и городов, отнесение населенных пунктов к категории городов, наименование и переименование населенных пунктов и районов относится к полномочиям Верховной Рады Украины.

Закон Украины "О столице Украины — городе-герое Киеве" определяет, что границы Киева устанавливает Верховная Рада Украины по представлению Киевского городского совета, согласованному с соответствующими советами, с учетом исторических, социально-экономических и других особенностей территории в соответствии с действующим законодательством.

Что касается разработки и утверждения схем планирования территорий, то областной совет имеет на это право исключительно на своей территории в соответствии с требованиями ст. 11 закона "Об основах градостроительства".

"Следовательно, решение Киевского областного совета от 09.09.2021 года № 114-05 VIII принято в условиях превышения предоставленных законом полномочий. В связи с этим Киевский городской совет обращается к Киевскому областному совету, Офису генерального прокурора Украины, Национальному антикоррупционному бюро Украины, главномууправлению Службы безопасности Украины в г. Киеве и Киевской области, территориальному управлению Государственного бюро расследований, расположенного в городе Киеве, в определенный законодательством Украины способ предотвратить противоправному изъятию земель территориальной общины города Киева и исключить попытки внеправовым способом вносить изменения в пределы Киева", — говорится в проголосованном сегодня решении Киевсовета.

Напомним, борьба за сохранение Беличанского леса продолжается более 12 лет. За это время лес внесен, согласно указу президента, в НПП "Голосеевский", границу которого после согласования между Киевом и областью утвердили 25 сентября 2020 года.

Напомним, 17 июля 2020 года Верховная Рада ликвидировала 490 районов и создала вместо них 138 новых.

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