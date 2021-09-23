Незаконное изменение пределов столицы в пользу области: Киевсовет обратился в полицию

Решение поддержали все фракции политсил, представленных в горсовете.

Киевсовет обратился в полицию из-за незаконного изменения пределов столицы в пользу области. За такое решение проголосовали на заседании 88 депутатов горсовета.

Решение поддержали все фракции политсил, представленных в горсовете.

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Об этом говорится на сайте движения "Честно".

Именно так горсовет отреагировала на то, что Киевский областной совет с подачи областной государственной администрации недавно утвердил схему планирования Киевской области. На этой схеме область самовольно отбирает у столицы часть Святошинского района — Беличанский лес вокруг пгт Коцюбинское. На карте этот участок залит красным цветом.

При этом активисты, которые 12 лет защищают Беличанский лес от застройщиков, удивляются такому решению области, поскольку она посягнула на территорию НПП "Голосеевский", границу которого ранее уже согласовала с Киевом. Такое беспокойство разделяют и киевские политики.

"Беличанский лес — это часть НПП "Голосеевский", которая входит в пределы Киева. После Революции Достоинства по требованию общественного сектора и общества еще в 2014 году был подписан президентский указ. За каждым таким документом стоит и кропотливая работа Кабмина, и кропотливая работа соответствующих структур. Этот конкретный указ приняли на основе схемы расширения нацпарка, которое подписали две стороны — и Киев, и область ", — отмечает Марина Порошенко, которая возглавляла на выборах в Киевсовет список "Европейской солидарности".

"Мы не должны допустить нарушения прав и интересов территориальной общины нашего города, которая дала права отстаивать интересы общины нашего города... Департамент земельных ресурсов направил сообщение о преступлении в ГБР, СБУ и НАБУ", — обратился к депутатскому корпусу в начале заседания городской голова Виталий Кличко.

Регламентная комиссия оперативно рассмотрела проект решения обращение для включения его в повестку дня. Во время обсуждения выступили депутаты Киевсовета, которые подчеркнули важность поставить точку в вопросе определении пределов столицы.

Секретарь горсовета Владимир Бондаренко отметил, что границы столицы последний раз были изменены в 1989 году, когда в Киев включили Осокорки. С тех пор границы оставались неизменными и должны быть внесены в Держгеокадастр.

"С 1989 года граница Киева не менялась. То есть должностные лица Держгеокадастра, которые не вносят границу, действуют внеправовым способом", — резюмирует Бондаренко.

В соответствии со ст. 85 Конституции Украины, образование и ликвидация районов, установление и изменение границ районов и городов, отнесение населенных пунктов к категории городов, наименование и переименование населенных пунктов и районов относится к полномочиям Верховной Рады Украины.

Закон Украины "О столице Украины — городе-герое Киеве" определяет, что границы Киева устанавливает Верховная Рада Украины по представлению Киевского городского совета, согласованному с соответствующими советами, с учетом исторических, социально-экономических и других особенностей территории в соответствии с действующим законодательством.

Что касается разработки и утверждения схем планирования территорий, то областной совет имеет на это право исключительно на своей территории в соответствии с требованиями ст. 11 закона "Об основах градостроительства".

"Следовательно, решение Киевского областного совета от 09.09.2021 года № 114-05 VIII принято в условиях превышения предоставленных законом полномочий. В связи с этим Киевский городской совет обращается к Киевскому областному совету, Офису генерального прокурора Украины, Национальному антикоррупционному бюро Украины, главномууправлению Службы безопасности Украины в г. Киеве и Киевской области, территориальному управлению Государственного бюро расследований, расположенного в городе Киеве, в определенный законодательством Украины способ предотвратить противоправному изъятию земель территориальной общины города Киева и исключить попытки внеправовым способом вносить изменения в пределы Киева", — говорится в проголосованном сегодня решении Киевсовета.

Напомним, борьба за сохранение Беличанского леса продолжается более 12 лет. За это время лес внесен, согласно указу президента, в НПП "Голосеевский", границу которого после согласования между Киевом и областью утвердили 25 сентября 2020 года.

Напомним, 17 июля 2020 года Верховная Рада ликвидировала 490 районов и создала вместо них 138 новых.

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