Незаконно выплатил 20 млн грн своей жене: ГБР разоблачило начальника одной из воинских частей на Киевщине

Государственное бюро расследований разоблачило начальника финансово-экономической службы одной из воинских частей в Киевской области на злоупотреблениях с финансами.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Сотрудники ГБР совместно с военной контрразведкой СБУ разоблачили на сделке начальника финансово-экономической службы одной из воинских частей Киевщины. Он пытался "замести следы" своего небрежного отношения к финансам части перед командованием войск. Для этого он внес ложные сведения о начислении 20 млн грн дополнительного вознаграждения своей жене старшему солдату этой части.

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Эти деньги он не планировал реально выплачивать старшему солдату, а собирался перекрыть образовавшуюся из-за его небрежности задолженность по уплате налога на доходы физических лиц. Однако он снова "не справился с задачей", не проследил и деньги реально поступили на карточку жены.

Сейчас все деньги возвращены воинской части.

ДБР сообщило фигуранту о подозрении по ч. 4 ст. 426 УК Украины (умышленное невыполнение военным должностным лицом действий, которые она по своим служебным обязанностям должна была выполнить, если это причинило существенный вред).

Начальнику одной из воинских частей на Киевщине грозит 10 лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве разразился скандал: прокурор задействовал связки, чтобы посадить волонтера на восемь лет из-за ковриков из мусорника.

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