Незаконная переправка лиц через госграницу под видом волонтеров: в Киевской области разоблачена организованная группа

В Киевской области соучредительница общественной организации наладила схему выезда мужчин призывного возраста за границу. К противоправной деятельности организатор, которая является адвокатом, привлекла двух сотрудников общественной организации. Она полностью координировала их работу, распределила и определила роли каждого из них.

Об этом сообщает Киевская областная прокуратура.

Подозреваемые в период военного положения предлагали мужчинам призывного возраста уехать за границу, как водители, перевозящие гуманитарную помощь или грузы для нужд ВСУ. Их регистрировали в системе "Шлях". Это давало мужчинам право беспрепятственно уехать за пределы Украины.

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Стоимость такой услуги для лиц составила от 900 до 4 тысяч долларов. Вырученные средства за незаконную переправку через госграницу Украины распределяли между участниками организованной группы.

В настоящее время следствие проверяет причастность подозреваемых к организации незаконного пересечения границы более 70 лицами, из которых более 27 — не вернулась на территорию Украины.

В ходе обысков в офисе общественной организации и в местах жительства подозреваемых правоохранители изъяли бланки заявлений от "волонтеров", документы, списки граждан с указанием суммы уплаченных средств и другие вещественные доказательства.

В Киевской области разоблачена организованная группа

Устанавливается полный круг лиц, причастных к указанной схеме.

В суд направлены ходатайства об избрании подозреваемым мер.

Устанавливается полный круг лиц, причастных к указанной схеме

Напомним, представитель ТЦК и СП рассказал, что в Полтаве из 100 человек, мобилизованных год назад, в строю осталось 10-20 человек, остальные – это погибшие, раненые и выведенные из строя.

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