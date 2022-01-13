В Киевской области мужчина наехал на копа, снес ограждение и влетел в дерево: фото, видео

В Киевской области мужчина наехал на копа, снес ограждение и влетел в дерево: фото, видео

Полицейские выяснили, что беглец был пьян.

В Киевской области мужчина убегал от полиции, наехал на копа, снес ограждение и влетел в дерево.

Полицейские выяснили, что беглец был пьян.

Об этом идет речь в сообщении полиции Киевской области.

"11 января в 23:40 сотрудники группы реагирования патрульной полиции недалеко от сахарного завода в поселке Гребенки обнаружили автомобиль Opel Vectra, который двигался с неисправными фарами. Полицейские включили проблесковые маячки и поехали за ним. Водитель остановился на обочине, вышел из автомобиля и предоставил правоохранителям документам для проверки. Сотрудники полиции выяснили, что мужчина с прошлого года находится в розыске из-за неуплаты штрафа за административное правонарушение. Кроме этого, правоохранители предложили ему на месте пройти обследование на содержанию алкоголя в крови", — говорится в сообщении полиции.

Осознавая, что ему не избежать ответственности за совершенные правонарушения, мужчина начал убегать. Он резко сел за руль автомобиля и начал движение, игнорируя требование полицейских оставаться на месте. Водитель автомобиля совершил наезд на сотрудника полиции.

Правоохранители немедленно начали преследование беглеца и обнаружили, что его автомобиль снес металлическое ограждение и врезался в дерево. Водитель находился в автомобиле.

После проведения обследования сотрудники полиции в организме правонарушителя обнаружили 0,83 промилле алкоголя. Это в четыре раза больше допустимой нормы.

Справка: Допустимое содержание алкоголя в крови человека, управляющего транспортным средством – 0,2 промилле. Для понимания, 1‰ – это тысячная доля чего-либо, то есть промилле – это как процент, только в 10 раз меньше (т.е. 1% – это 10‰).

Полицейские доставили автомобиль на площадку временного содержания транспортных средств, а беглеца задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

31-летний полицейский госпитализирован в Белоцерковскую городскую больницу №2. Медики диагностировали у него ушиб левого локтевого и плечевого сустава.

Следователи Белой Церкви сообщили мужчине о подозрении по ч.2 ст.345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Следователи обратились в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста.

Напомним, по Киеву разъезжает необычный Mercedes S-класса. Автомобиль раскрашен как ковер, лежавший на полу или висевший на стене наших бабушек.

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