Невозможно купить разовую поездку и пополнить карту: в столичном метро произошел коллапс

Невозможно купить разовую поездку и пополнить карту: в столичном метро произошел коллапс

Система дала сбой.

В Киевском метрополитене 30 августа дала сбой система для пополнения транспортных карт и приобретение разовых поездок.

Об этом еще днем сообщила пресс-служба столичного метрополитена.

"Из-за технических проблем с серверами АСОП возможные сложности с пополнением транспортных карточек и приобретением разовых поездок. Все приобретенные заранее поездки срабатывают", - говорилось в сообщении.

Впоследствии в метрополитене сообщили, что специалисты устранили причины технического сбоя. Впрочем, вечером в подземке образовались длинные очереди. Пассажирам при попытке платы за проезд начало выдавать ошибку.

Пассажиры начали выкладывать в сеть видео и фото очередей в подземке.

Следует заметить, что во избежание подтопления из-за непогоды станция метро "Героев Днепра" работает с ограничениями на вход и выход. Движение поездов осуществляется в обычном режиме, сообщили в КГГА.

Как сообщалось, "Золотые ворота" — фантастически красивая станция киевского метро и, кстати, одна из самых глубоких. Станцию сняли с дрона. К слову, станцию метро "Золотые ворота", признана одной из самых красивых в мире.

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