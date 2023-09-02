Невероятный результат: во время атаки на Киев и область украинские Силы ПВО сбили все воздушные цели

Россияне в очередной раз атаковали Киев и область ракетами, однако украинские военные сбили все воздушные цели – 20 ракет из 20.

Так, 30 августа враг наносил удары ночью и с разных направлений по нашей столице. Но попасть по целям ракет не дали современные системы противовоздушной обороны, а также бойцы мобильных огневых групп. Одной из них удалось обезвредить вражескую ракету из переносного комплекса "Стинггер"

Об этом говорится в сюжете ТСН.

С теми, кто бережет украинское небо, разговаривал наш корреспондент Александр Загородний.

Бойцы мобильной группы с помощью американского переносного комплекса "Стингер" на прошлой неделе, возможно, спасли не одну человеческую жизнь. Сначала они сбили боевой ударный беспилотник-камикадзе "Шахед", а 30 августа – российскую крылатую ракету Х-101. За это командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины Сергей Наев вручил бойцам награды.

В последние месяцы враг меняет тактику, его ракеты маневрируют, они упорно ищут хотя бы какую-то щель, чтобы прорваться в Киев. Поэтому именно такие мобильные группы со "Стингерами" очень часто мешают этим ракетам. По словам Наева, они сбивают до 20 процентов всего летящего на столицу.

К примеру, во время последней атаки были сбиты все 20 крылатых ракет, которые запустила Россия. Но все зависит от мощности этих ударов, направлений, враг тоже не стоит на месте, он всегда пытается маневрировать и применять нападения по разным направлениям.

Командир на псевдо "Вацлав" отмечает, что особенно тяжело ночью. Для этого дорогостоящий американский комплекс они серьезно модернизировали с помощью охотничьего прицела, скотча и пластиковых хомутиков.

Все киевляне хорошо помнят позапрошлую ночь. 20 российских ракет с бешеной скоростью мчатся в столицу, а затем десятки взрывов в пригородах. Ракета Х-101 с четырьмя сотнями килограммов взрывчатки пытается зайти с юга. К счастью, жизнь украинцев оберегают мощные Силы ПВО.