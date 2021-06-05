Невероятная верность: в Киеве кошка спит на коврике возле двери квартиры, откуда выехала ее хозяйка (фото)

Животное каждую ночь пытается попасть в подъезд, поднимается к квартире и ложится на коврик возле двери.

В Голосеевском районе Киева женщина выехала из квартиры и бросила свою кошку. Животное никуда не уходит, оно все время проводит на коврике возле двери своего бывшего жилья.

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Об этом сообщают киевляне в группе Los Solomas.

"Красивая, молодая, ласковая, чистенькая кошечка. Она каждую ночь пытается попасть в подъезд, поднимается к квартире, в которой недавно жила со своей хозяйкой, и спит на коврике возле двери. Ждет! Она ждет, что ее все-таки заберут. Хочется, чтобы хозяйка опомнилась и вернулась за своим ребенком", — написала Ия Сумбадзе.

Пользователи под постом дописывают:

Как можно предать животное, оно сказать не может, молча страдает. Будьте прокляты те, кто бросает, выбрасывает и издевается над этими живыми существами, они лучше вас 100%.

У меня были знакомые, которые покинули кота самого в квартире и переехали в другой город. Кот кричал от голода три дня. Хорошо, что его спасли.

Вы не думали, возможно, кошка любит свою квартиру?

Кошку кто-то забрал? Если нет, я заберу.

Напомним, в Киеве на улице Оноре де Бальзака 42-летний мужчина выбросил из 7 этажа кошку с 4 ее котятами. Так он отомстил животному за то, что оно его поцарапало.

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