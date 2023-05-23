Невероятная радуга над Киевом: фото и видео природного явления распространяется по Сети

Над Киевом 22 мая можно было наблюдать невероятное по красоте природное явление.

Фото и видео, опубликованное "Реальным Киевом", распространяются по Сети.

Яркую радугу в Киеве видели в нескольких районах. В то же время, жители левобережной части столицы, в частности, Днепровского района, выложили в соцсети наибольшее количество фото и видео радуги особой красоты.

Отметим, что хотя радуга и распространенное атмосферное оптическое явление, но каждый раз очаровывает своей красотой.

Интересно, что народные приметы о радуге свидетельствуют, что следует ожидать хороших новостей.

Яркую радугу в Киеве видели в нескольких районах. Фото: Реальный Киев

А если вам посчастливилось проехать или пройти под радугой, будьте уверены: ваше желание сбудется. Не забудьте его загадать, когда окажетесь под ней.

Напомним, что 24 мая часто бывает мокрым и прохладным.

Также в этот день наши предки наблюдали за погодой, ведь верили, какая она в этот день, таким будет все лето. Верующие обходили огород с иконой в руках, чтобы защитить растения от дождя и града. Девушки не работали, а собирались вместе и обсуждали невест.

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