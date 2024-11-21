Неудачный заработок: в Киеве задержали двух граждан, предлагавших мужчинам несколько схем по уклонению от мобилизации

К совершению преступления причастны двое местных жителей 19 и 35 лет.

Следователи Святошинского управления полиции Киева совместно со Службой безопасности Украины разоблачили еще одну схему уклонения от мобилизации.

Об этом сообщили в полиции Киева.

Не имея никакого отношения к столичной фирме по изготовлению полиграфической продукции, фигуранты предлагали военнообязанным трудоустроиться в компанию с целью дальнейшего выезда за границу под предлогом рабочих командировок.

В стоимость услуги также входило изготовление для мужчин фальшивых справок о признании их непригодными к военной службе. Сумма такой "услуги" составляла 58 000 тысяч долларов США.

Полицейские задержали злоумышленников во время передачи им оговоренной суммы средств от "клиентов". В ходе следственных действий правоохранители изъяли принадлежащие нарушителям деньги, мобильные телефоны и автомобили.

Обоим участникам схемы сообщили о подозрении по ч. 332 Уголовного кодекса (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины). Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 9 лет с конфискацией имущества.

Напомним, в Киеве в результате падения из многоэтажки погиб 11-летний мальчик.

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