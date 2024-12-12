Неудачный стартап: полиция задержала мошенников, укравших из банков около 30 млн. грн.

Фигурантам грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Столичные полицейские разоблачили деятельность организованной группы, члены которой мошенническим путем получили почти 30 миллионов гривен займа от банковских учреждений.

Об этом сообщила полиция Киева.

Аферисты масштабной мошеннической схемы с миллионными доходами брали кредитные ссуды в банковских учреждениях страны для якобы развития агробизнеса.

"Под видом представителей "процветающих" сельскохозяйственных предприятий брали миллионные кредитные ссуды в банковских учреждениях страны для якобы развития агробизнеса. Полицейские в апреле 2024 года задержали и сообщили о подозрении трем фигурантам. В процессе проведения досудебного расследования следователи установили причастность к незаконной деятельности" – говорится в сообщении.

Один из новых фигурантов производил поддельные финансовые документы. А другой использовал их при подписании кредитных договоров.

Пяти фигурантам сообщено о подозрении по двум статьям, им грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, предприимчивый молодой человек придумал схему "быстрого заработка" на доверчивых украинцах. За короткий срок мошенник обманул, по меньшей мере, 12 украинцев из разных областей, получив почти 340 тысяч гривен за продажу пострадавшим муляжей "айфонов" под видом настоящих гаджетов.

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