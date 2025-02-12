Неудачный побег с ВВК: мужчина сорвался с шестого этажа в Киеве

Мужчина попытался спуститься по трубе здания ТЦК, но сорвался и упал.

В Оболонском районе Киева мужчина пытался скрыться во время прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК), спускаясь по трубе с шестого этажа. Однако он не удержался, упал на крышу подвального помещения и получил травмы.

Как сообщили в Муниципальной охране, событие произошло в ВВК на улице Иорданской, 26. Правоохранители доставили мужчину в комиссию, однако он попытался побег, выбравшись через окно.

"Не колеблясь, он решил действовать по классическому сценарию боевиков: преодолел рабочее место сотрудника полиции и ТЦК, вылез в окно 6-го этажа и оказался на крыше соседнего здания", – говорится в сообщении.

Бег завершился неудачно — мужчина попытался спуститься по трубе, но сорвался и упал. Его госпитализировали в больницу.

Напомним, ранее в Харькове 12 февраля на территории ТЦК и СП мужчина совершил нападение на военнослужащего, применив газовый баллончик и нож.