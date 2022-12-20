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Нет никакой возможности обеспечить поочередную подачу света в Киевской области — ДТЭК

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
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Нет никакой возможности обеспечить поочередную подачу света в Киевской области — ДТЭК

Фото: УНИАН

Такая ситуация может продолжаться 2-3 дня.

Из-за масштабности повреждений магистральных сетей национальной энергетической компании "Укрэнерго" после российской атаки нет никакой возможности обеспечить поочередную подачу света жителям Киевской области.

Вероятно, такая ситуация может продолжаться 2-3 суток, сообщили 20 декабря в ДТЭК Киевские региональные электросети.

"Просим вас набраться выдержки и понимания. Мы понимаем, насколько тяжело без света, но энергетики всей страны делают все возможное и невозможное, чтобы оно вернулось в ваши дома как можно быстрее", — отметили в компании.

Напомним, часть Киевской области, а именно Бучанская громада, полностью обесточена из-за серьезных повреждений энергосистемы страны. Без света остались города Буча, Гостомель, Ирпень, села Горенко и Мощун, поселки Немешаево и Бородянка.

По словам главы областной военной администрации Алексея Кулебы, на восстановление электроснабжения может потребоваться два-три дня. Он отметил, что блекаут, вероятно, продлится до 23 декабря. Однако потребителей постепенно будут заживлять с 20 декабря.

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