"Нет ничего невозможного": Виталий Кличко выложил видео к своему 50-летию

День рождения мэр столицы Украины празднует 19 июля.

19 июля мэру Киева Виталию Кличко исполнится 50 лет. Накануне, 18 июля, в соцсетях он выложил 21-минутный минифильм о себе и своих брате, семье, окружении, достижениях и успехах.

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"Жизнь несется быстро. И иногда, вспоминая ее моменты, думаешь: неужели это все было со мной?.. Хотел бы я изменить что-то, если бы была такая возможность? Пожалуй, нет. Все вызовы, которые преодолевал, и все радости, которые пережил — это моя история. И история людей, которые были рядом и которые сегодня рядом со мной. Когда-то я выбрал своим девизом слова: Нет ничего невозможного! И это было и остается моим жизненным кредо. Потому что так и есть — если ты веришь в себя, в свою мечту, в свое дело и готов работать и биться до конца. Победоносного!", — написал Кличко.

Мэр столицы добавил, что "с таким настроением я и буду встречать завтра свои 50. Всего 50. Потому что впереди еще много историй! А ниже — видео про мои первые 50".

Кличко. История первых 50 раундов Друзья! Жизнь несется быстро :))) И иногда, вспоминая его моменты, думаешь: неужели это все было со мной? .. Хотел бы я изменить что-то, если бы была такая возможность? Пожалуй, нет. Все вызовы, преодолевал, и все радости, которые пережил — это моя история. И история людей, которые были рядом и которые сегодня рядом со мной. Когда я выбрал своим девизом слова: Нет ничего невозможного! И это было и остается моим жизненным кредо. Потому что так и есть — если ты веришь в себя, в свою мечту, в свое дело и готов работать и биться до конца. Победного! :))) С таким настроением я и встречать завтра свои 50 Всего 50 :))). Потому что впереди еще много историй! А ниже — видео мои первые 50 Опубликовано Виталием Кличко Воскресенье, 18 Июля 2021

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